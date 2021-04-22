《傳聞》彭博引述知情人士透露，新加坡和香港旅遊氣泡的細節最快今日公布，可能５月中
旬之後才正式開始計劃。新加坡交通部沒有評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/04/2021 09:08
《傳聞》香港星洲旅遊氣泡細節最快今早公布，計劃５月中後開始
《傳聞》彭博引述知情人士透露，新加坡和香港旅遊氣泡的細節最快今日公布，可能５月中
旬之後才正式開始計劃。新加坡交通部沒有評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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