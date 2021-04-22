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即市新聞

22/04/2021 13:26

《傳聞》上汽夥中金（３９０８）設汽車投資基金，規模５０億人幣

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，內地汽車製造商上汽集團計劃與中金公司（０３９０
８）合作設立一隻汽車投資基金。據報，基金規模５０億元人民幣，為期６年，持有投資項目３
年後會退出。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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