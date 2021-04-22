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即市新聞

22/04/2021 12:00

《魚缸博客》晶門（０２８７８）應該未炒完，短線或見１蚊！

　　《魚缸博客》半導體近期短缺係人都知，一來電動車需求大，二來挖礦佬買起晒顯卡，連機
迷都無顯卡用，不過除咗呢樣之外，原來其他電腦配件需求都大咗，其中一個就係顯示器。
　　其實而家顯示器又再進化，大家都講緊咩４Ｋ、８Ｋ畫質，１０８０高清已經都叫落後；而
且新一代電視都行緊智能路線，好似博客屋企部電視已經可以直接睇ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｎｅｔｆ
ｌｉｘ，真係無咩事都唔好叫我出街，駁埋部遊戲機真係爽歪歪。
　　疫情下全球「宅經濟」起飛，娛樂需求強勁，其中日本３月ＯＬＥＤ電視出貨量大增五成，
受消息影響，專門製造顯示器業務嘅晶門半導體（０２８７８）今日股價大漲一成幾，仲返去六
年來高位。
　　晶門半導體其實一直都唔算當炒股，不過公司上月公布去年度業績，公司轉虧為盈大賺１１
７１﹒５萬美元．之後股價就一路起飛，今日又裂口高開見一支大陽，暫時寫稿呢刻最高見
０﹒６２銀。博客認為，晶門勢頭應該未完，因為全球娛樂都變緊型，因為遊戲機、電腦都講緊
高清８Ｋ輸出，所以要有ＯＬＥＤ顯示器先配合到，強迫用家更新配置。
　　博客預計未來幾年都會一大輪換機潮，晶門中短線可以承接呢個勢，短線博客先睇佢升返上
一蚊。公司目前市值得１５億，如果以科技股而然就係被低估，呢段時間炒上去都唔出奇，建議
低於０﹒６銀都可以分注吸納，如果跌穿０﹒４５銀就止蝕。如果想炒晶門就要經常睇實，因為
隨時會出現食胡位；高過一蚊就唔建議高追啦，除非有咩大新聞啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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