《傳聞共賞》芯片產業漲價未止，內地拖拉機回復增長

《傳聞共賞》 芯片產業漲價未止，５Ｇ產品毛利升

內地拖拉機回復增長，飲料產品迎來加價之風



《昔日傳聞》 軟銀以阿里巴巴股份作抵押，擬增加保證金貸款

基金續減持電商股，亞洲保險市場穩增

乾散貨船運費高企，啤酒行業成本上漲

馬鋼（００３２３）鐵礦產品增長，玉米價升不利豬養殖業

內地５Ｇ客戶增長提速，中國中車（０１７６６）加力研發

美團（０３６９０）配股已獲足額認購

花旗集團擬內地建立新投資銀行及交易業務

五一假期機票預訂火熱，越秀地產（００１２３）銷售續增

內地彩電售價進一步上升，創維集團力拓智能家電

金山軟件新遊戲密集推出；紫金礦業加力併購整合

康師傅（３２２）力拓超高端麵市場；集裝箱價格續高企

東方電氣海外訂單增，中國鋁業拓鋁礦資源開發

微盟（０２０１３）加速國際化，內地輔助生殖市場穩增

濰柴動力（２３３８）拓氫能電池發動機號，兗煤銷售增

工業生產帶動用電量增，上海電氣風電訂單急升

吉利控股考慮讓蓮花汽車ＩＰＯ

吉利控股與富豪汽車合營極星擬ＳＰＡＣ形式在美上市

對沖基金融資收緊，金蝶（００２６８）雲業務佔比續升

基金收割航運股，內地啤酒毛利升

喜馬拉雅ＦＭ傳今季掛牌

每日優鮮日前向美國ＳＥＣ秘密遞交上市申請

神華（０１０８８）減少資本開支，春耕帶動尿素價格續升

海爾智家（６６９０）市場份額升，內地火鍋行業激烈加劇

５千元消費券，不會分５次派

內地加力充電樁建設，東方電氣力攻氫燃料產品

中國視頻市場增長快，電解鋁行業景氣改善

被指業務不屬「新經濟」，李澤楷旗下富衛被拒港上市

大家保險傳重啟出售股權

晶門半導體力攻顯示器產品，智能手機可能提價

上石化（３３８）拓碳纖維產業，造船業景氣好轉

內地傳「先審後播」，嗶哩嗶哩（９６２６）日本動畫銳減

光控（１６５）投資項目部署上市，明源雲產品增長快

基金回吸比亞迪（０１２１１），重卡銷售持續火爆



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

