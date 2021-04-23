《傳聞》市場消息稱，芯片產業供求持續緊張，一漲價風可能持續今年下半年。華虹半導體
（０１３４７）股價在４５至４７元有支持力，可以趁低吸納，昨日（２２日）以４７﹒３５元
收市，微跌０﹒２１％。
而由於內地已成為全球最大的５Ｇ網絡，據悉５Ｇ應用日漸普及起來，將刺激５Ｇ設備產品
需求，帶動毛利上升，中興通訊（００７６３）將會受惠，昨日以２０﹒０５元收市，上升３﹒
８９％，短期上望２２元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/04/2021 09:01
《傳聞》芯片產業漲價未止，５Ｇ產品毛利升
《傳聞》市場消息稱，芯片產業供求持續緊張，一漲價風可能持續今年下半年。華虹半導體
（０１３４７）股價在４５至４７元有支持力，可以趁低吸納，昨日（２２日）以４７﹒３５元
收市，微跌０﹒２１％。
而由於內地已成為全球最大的５Ｇ網絡，據悉５Ｇ應用日漸普及起來，將刺激５Ｇ設備產品
需求，帶動毛利上升，中興通訊（００７６３）將會受惠，昨日以２０﹒０５元收市，上升３﹒
８９％，短期上望２２元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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