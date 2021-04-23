《傳聞》內地拖拉機回復增長，飲料產品迎來加價之風

《傳聞》市場消息稱，受益於國際與內地糧食價格上升，帶動農業機械銷售向好，尤其是持

續多年低迷拖拉機，銷售已回復增長，對第一拖拉機（０００３８）有利，昨日（２２日）以３

﹒６１元收市，下跌１﹒３７％，可在３﹒４至３﹒６元水平低吸。

另外，市場消息稱可口可樂提價消息，勢將掀起飲料產品加價之風，飲料相關股份有留意價

值。康師傅（００３２２）昨日以１４﹒３８元收市，上升０﹒５６％，短期阻力位為１５﹒５

至１６元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

