《傳聞》市場消息稱，受益於國際與內地糧食價格上升，帶動農業機械銷售向好，尤其是持
續多年低迷拖拉機，銷售已回復增長，對第一拖拉機（０００３８）有利，昨日（２２日）以３
﹒６１元收市，下跌１﹒３７％，可在３﹒４至３﹒６元水平低吸。
另外，市場消息稱可口可樂提價消息，勢將掀起飲料產品加價之風，飲料相關股份有留意價
值。康師傅（００３２２）昨日以１４﹒３８元收市，上升０﹒５６％，短期阻力位為１５﹒５
至１６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/04/2021 09:01
《傳聞》內地拖拉機回復增長，飲料產品迎來加價之風
《傳聞》市場消息稱，受益於國際與內地糧食價格上升，帶動農業機械銷售向好，尤其是持
續多年低迷拖拉機，銷售已回復增長，對第一拖拉機（０００３８）有利，昨日（２２日）以３
﹒６１元收市，下跌１﹒３７％，可在３﹒４至３﹒６元水平低吸。
另外，市場消息稱可口可樂提價消息，勢將掀起飲料產品加價之風，飲料相關股份有留意價
值。康師傅（００３２２）昨日以１４﹒３８元收市，上升０﹒５６％，短期阻力位為１５﹒５
至１６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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