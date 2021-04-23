《傳聞》富國銀行擬將亞洲業務中心從香港遷至星州

《傳聞》據英國《金融時報》引述四位知情人士報道指，富國銀行正計劃將其亞洲區域中心

從香港遷至新加坡，擬在港裁員以及另外招聘新員工。

富國銀行向該媒體回應指，將繼續維持在香港、新加坡和包括日本及中國在內的亞太地區長

期存在，而將重點由香港轉移的說法，不能準確反映公司對亞太市場的承諾。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

