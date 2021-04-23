《傳聞》據英國《金融時報》引述四位知情人士報道指，富國銀行正計劃將其亞洲區域中心
從香港遷至新加坡，擬在港裁員以及另外招聘新員工。
富國銀行向該媒體回應指，將繼續維持在香港、新加坡和包括日本及中國在內的亞太地區長
期存在，而將重點由香港轉移的說法，不能準確反映公司對亞太市場的承諾。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/04/2021 09:16
《傳聞》富國銀行擬將亞洲業務中心從香港遷至星州
《傳聞》據英國《金融時報》引述四位知情人士報道指，富國銀行正計劃將其亞洲區域中心
從香港遷至新加坡，擬在港裁員以及另外招聘新員工。
富國銀行向該媒體回應指，將繼續維持在香港、新加坡和包括日本及中國在內的亞太地區長
期存在，而將重點由香港轉移的說法，不能準確反映公司對亞太市場的承諾。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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