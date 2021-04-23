《傳聞》Ｔｏｐ　Ｇｌｏｖｅ尋求批准下月在港招股上市

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，全球最大橡膠手套生產商、馬來西亞Ｔｏｐ Ｇｌｏ

ｖｅ計劃尋求批准於５月份在港招股上市。

Ｔｏｐ Ｇｌｏｖｅ最新公布調整在港上市計劃，調低發行股份規模近一半。由今年２月宣

布計劃發行１４﹒９億股，最新調整至７﹒９３５億股，集資上限由１４９﹒５億元調整至７９

﹒４億元。

中金為上市保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

