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即市新聞

23/04/2021 11:37

《傳聞》Ｔｏｐ　Ｇｌｏｖｅ尋求批准下月在港招股上市

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，全球最大橡膠手套生產商、馬來西亞Ｔｏｐ　Ｇｌｏ
ｖｅ計劃尋求批准於５月份在港招股上市。
　　Ｔｏｐ　Ｇｌｏｖｅ最新公布調整在港上市計劃，調低發行股份規模近一半。由今年２月宣
布計劃發行１４﹒９億股，最新調整至７﹒９３５億股，集資上限由１４９﹒５億元調整至７９
﹒４億元。
　　中金為上市保薦人。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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