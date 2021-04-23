《傳聞》外電引述市場消息人士指出，全球最大橡膠手套生產商、馬來西亞Ｔｏｐ Ｇｌｏ
ｖｅ計劃尋求批准於５月份在港招股上市。
Ｔｏｐ Ｇｌｏｖｅ最新公布調整在港上市計劃，調低發行股份規模近一半。由今年２月宣
布計劃發行１４﹒９億股，最新調整至７﹒９３５億股，集資上限由１４９﹒５億元調整至７９
﹒４億元。
中金為上市保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/04/2021 11:37
《傳聞》Ｔｏｐ Ｇｌｏｖｅ尋求批准下月在港招股上市
《傳聞》外電引述市場消息人士指出，全球最大橡膠手套生產商、馬來西亞Ｔｏｐ Ｇｌｏ
ｖｅ計劃尋求批准於５月份在港招股上市。
Ｔｏｐ Ｇｌｏｖｅ最新公布調整在港上市計劃，調低發行股份規模近一半。由今年２月宣
布計劃發行１４﹒９億股，最新調整至７﹒９３５億股，集資上限由１４９﹒５億元調整至７９
﹒４億元。
中金為上市保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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