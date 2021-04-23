《傳聞》小米擬投資內地ＡＩ晶片生產商黑芝麻智能科技

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，內地ＡＩ晶片生產商黑芝麻智能科技計劃新一輪融資

獲取至少１５億元人民幣，小米（０１８１０）考慮出資。據報，黑芝麻智能科技此輪融資對公

司估值為１５億美元，並計劃明年在上海科創板上市。

據報，黑芝麻智能科技成立於２０１６年，是一家專注於自主研發自動駕駛人工智能晶片和

視覺感知算法核心技術與應用開發的企業。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

