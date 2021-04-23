《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，美國凱雷集團考慮出售其所持有的亞洲衛星控股有
限公司股權，一些全球衛星公司在內潛在買家表示初步興趣，據報，凱雷所持股權的價值或高達
數億美元。
亞洲衛星總部設在香港，成立於１９８８年，曾是本港上市公司（前上市編號：０１１３５
），於２０１９年獲私有化。該公司運營七顆衛星，為亞太地區提供視頻、數據和設備託管等服
務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/04/2021 13:53
《傳聞》據報美國凱雷集團擬售亞洲衛星控股股權
《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，美國凱雷集團考慮出售其所持有的亞洲衛星控股有
限公司股權，一些全球衛星公司在內潛在買家表示初步興趣，據報，凱雷所持股權的價值或高達
數億美元。
亞洲衛星總部設在香港，成立於１９８８年，曾是本港上市公司（前上市編號：０１１３５
），於２０１９年獲私有化。該公司運營七顆衛星，為亞太地區提供視頻、數據和設備託管等服
務。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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