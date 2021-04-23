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即市新聞

23/04/2021 11:58

《魚缸博客》粵海投資（２７０）相信已見底，價息齊賺先過癮！

　　《魚缸博客》早幾日有朋友問博客，而家個市橫行，上落都係一千點，短期內突破又無咩可
能，有舊錢想收下息應該買咩好？確實，而家呢種市係「好淡雙殺」，買科技股都坐係度無得走
，舊經濟股又未係話勢頭爆升，所以呢個時候博客就推薦粵海投資（００２７０）。
　　如果一路有玩開收息股嘅缸友，應該都知道呢隻野，同時佢都係Ｆｕｎｄ佬長期觀望對象，
其實佢股價增長唔算犀利，幾年來都係升五、六蚊咁上下，但勝在派息穩定，就算經濟最差呢兩
年，都維持到全年派五毫幾息，可算得上「佛心」，周息率都係４﹒８７巴仙，好過放銀行啦！
　　公司早前公布盈喜，預計今年首季純利按年增長３５巴仙，純利攀升主要係因為投資物業公
允價值增加，以及發展的物業銷售收入增加，即係買磚頭保值，而家升晒啦，同時賣樓情況都唔
錯。其實公司業務好多元，水資源、物業投資、酒店營運、能源項目、起公路之類，所以公司可
以維持增長就係因為呢種多元，分散大量風險，先可以繼續派到高息。
　　博客呢幾年真係睇住公司發大咁做，現金流量好似越來越勁，所以近期係咁買資產，早幾日
又公布用４０億人仔收購環保工程公司「嘉誠環保」，跟住呢兩日就全球開環保峰會話要努力為
氣候變化改變，真係食正條水。不過大和月初就話，粵海全年派息略遜預期，但公司財政穩健，
有提升槓桿比率空間，目標價由１６蚊降到１４﹒２銀。
　　博客年紀都開始大啦，日日玩牛熊心臟仔真係頂唔緊，剛好見到粵海條ＭＡＣＤ線開始有利
好信號，同時１４日ＲＳＩ都係３３呢個超賣區，現價１２蚊左右買入都差唔多時候，所謂「價
息齊賺」先過癮，有多餘錢又唔想放銀行，買返１０手８手放係倉都係唔錯選擇！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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