《傳聞》市場消息稱，滬深等大型商場名店銷售已返回疫情之前的水平，店舖門外更出現排
隊人龍，內地奢侈品市場已全面復甦，普拉達（０１９１３）短期有望上破５０元，上周五
（２３日）以４８﹒９元收市，上升０﹒６元。
而內地線上娛樂的消費與時間急速上升，且遠超線下娛樂，積極加強內容而吸引年輕用戶的
嗶哩嗶哩（０９６２６）將會受惠。上周五強力反彈上８５０元高收，是表現較強勢的內地新經
濟股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/04/2021 09:01
《傳聞》內地奢侈品市場全面復甦，線上娛樂消費急升
《傳聞》市場消息稱，滬深等大型商場名店銷售已返回疫情之前的水平，店舖門外更出現排
隊人龍，內地奢侈品市場已全面復甦，普拉達（０１９１３）短期有望上破５０元，上周五
（２３日）以４８﹒９元收市，上升０﹒６元。
而內地線上娛樂的消費與時間急速上升，且遠超線下娛樂，積極加強內容而吸引年輕用戶的
嗶哩嗶哩（０９６２６）將會受惠。上周五強力反彈上８５０元高收，是表現較強勢的內地新經
濟股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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