《傳聞》內地加力氫能產業發展，濰柴（０２３３８）打造新增長點

《傳聞》為配合清潔可再生能源發展，據悉內地醞釀出台推動氫能產業發展政策措施，相關

股份有留意價值，已涉及氫能業務的東方電氣（０１０７２），續可在６﹒９至７元低吸納，上

周五（２３日）以７﹒０１收市。

另外，市場消息稱，濰柴動力（０２３３８）持續打造新增長點，除了氫能源發動機之外

，還包括車聯網與智能架駛系統等，在１４元附近可低吸，上周五以１４﹒４２元收市，上升０

﹒１６元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

