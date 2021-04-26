《傳聞》中美關係緊張，但中概股赴美上市步伐未放慢

《傳聞》截至目前，最大型赴美上市的中概股為霧芯科技，集資高達１６億美元（約１２４

億港元）；其次為物聯網雲端平台塗鴉智能。

另外，內地線下連鎖酒館海倫司國際於３月底遞交上市申請。消息人士透露，海倫司國際計

劃集資約３億美元（約２３﹒３億港元）。獨家保薦人為中金。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

