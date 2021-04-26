《傳聞》微醫集資規模約２０億至３０億美元

《傳聞》外電早前報道指，微醫集資規模約２０億至３０億美元（約１５５億至２３３億港

元），估值接近７０億美元（約５４３億元）。據招股書顯示，微醫計劃採取同股不同權架構（

ＷＶＲ）上市，若公司成功上市，將成為首家以同股不同權的醫療及醫藥行業公司上市。



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