《傳聞》外電早前報道指，微醫集資規模約２０億至３０億美元（約１５５億至２３３億港
元），估值接近７０億美元（約５４３億元）。據招股書顯示，微醫計劃採取同股不同權架構（
ＷＶＲ）上市，若公司成功上市，將成為首家以同股不同權的醫療及醫藥行業公司上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/04/2021 09:01
《傳聞》微醫集資規模約２０億至３０億美元
《傳聞》外電早前報道指，微醫集資規模約２０億至３０億美元（約１５５億至２３３億港
元），估值接近７０億美元（約５４３億元）。據招股書顯示，微醫計劃採取同股不同權架構（
ＷＶＲ）上市，若公司成功上市，將成為首家以同股不同權的醫療及醫藥行業公司上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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