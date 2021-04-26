《傳聞》京東物流４月底或５月初尋求上市聆訊

《傳聞》據外電引述消息指，京東物流最快於４月底或５月首星期尋求上市聆訊，繼續以

４００億元（美元．下同）（約３１２０億港元）目標估值，集資３０億元至４０億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

