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即市新聞

26/04/2021 09:01

《傳聞》京東物流４月底或５月初尋求上市聆訊

　　《傳聞》據外電引述消息指，京東物流最快於４月底或５月首星期尋求上市聆訊，繼續以
４００億元（美元．下同）（約３１２０億港元）目標估值，集資３０億元至４０億元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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