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即市新聞

26/04/2021 11:58

《魚缸博客》疫情反覆帶動小家電需求，ＪＳ環球生活有望再破頂

　　《魚缸博客》環球疫情反覆，全球新冠肺炎每日新增病例都急升，唔少國家同地區都再次進
入緊急狀態，甚至封城。無得出街但生活都要繼續，民眾嘅消費習慣由線下轉到線上，加速咗電
子商貿嘅發展。而宅家時間嘅增加都令到小家電需求上升，專做小家電嘅ＪＳ環球生活（０１６
９１）諗得過。
　　ＪＳ環球生活主要經營九陽、Ｓｈａｒｋ及Ｎｉｎｊａ等小家電品牌，舊年純利急升７倍至
３﹒４４億美金，大幅多過孖屐預期嘅２﹒７８億美金，更建議派末期股息每股０﹒２６６１銀
。期內集團總收入按年增３９巴仙至４１﹒９６億美金，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年增６３﹒５巴
仙至６﹒６３億美元；毛利增５４﹒７巴仙至１７﹒４３億美金，毛利率為４１﹒５巴仙，按年
提升４﹒１個百分點。
　　按地域劃分，神州市場收入按年增１３巴仙至１４﹒３９億美金，北美及歐洲市場大增５１
﹒６巴仙及１﹒０４倍，至２２﹒１億美金及４﹒５１億美金。
　　業績咁好，唔少大行調高其投資評級及目標價，睇返瑞銀預期，花旗民眾消費意願上升，特
別係家居生活改善同房屋銷售增長嘅情況下，將持續支持公司增長，估值吸引，估計２０２１至
２３年盈利年復合增長率為３８巴仙，對比同業為１５巴仙。對ＪＳ目標價由３０銀升至３２銀
，重申買入評級。
　　ＪＳ環球生活近期企穩１０日線後，走勢開始轉好，建議現水平吸納，目標先睇前頂２６﹒
５銀，中長線目標３０銀，跌穿２１銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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