《傳聞》五一假期旅遊消費可能創出內地歷來最旺紀錄，據聞內地旅遊旺點酒店預訂較
２０１９年，即疫情爆發之前，暴增七倍。攜程集團（０９９６１）昨日（２６日）以
２９８﹒８元收市，回落３﹒２元，可在２８０至２９０元低吸。
而市場消息稱，超逾１０倍電影在五一假期在內地上映，出現電影大戰，將會帶動五一假期
電影票房，資金偷步炒影業股。ＩＭＡＸ中國（０１９７０）昨日逆市升０﹒２３％，以１７﹒
１元收市，短期可看高一線。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/04/2021 09:01
《傳聞》內地酒店預訂火爆，五一假期出現電影大戰
《傳聞》五一假期旅遊消費可能創出內地歷來最旺紀錄，據聞內地旅遊旺點酒店預訂較
２０１９年，即疫情爆發之前，暴增七倍。攜程集團（０９９６１）昨日（２６日）以
２９８﹒８元收市，回落３﹒２元，可在２８０至２９０元低吸。
而市場消息稱，超逾１０倍電影在五一假期在內地上映，出現電影大戰，將會帶動五一假期
電影票房，資金偷步炒影業股。ＩＭＡＸ中國（０１９７０）昨日逆市升０﹒２３％，以１７﹒
１元收市，短期可看高一線。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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