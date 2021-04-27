《傳聞》慶鈴（１１２２）發力氫燃料電池汽車，內地空調價格普漲

《傳聞》慶鈴汽車（０１１２２）昨日（２６日）逆市上升，以１﹒８１元收市，上升５％

。據悉慶鈴汽車將有皮卡新產品推出，並且發力氫燃料電池汽車，支持股價走高，可待股價回落

至１﹒７５元以下低吸，不宜高追。

另外，夏季到來，空調迎來銷售旺季。據悉由於空調生產成本上升，今年內地空調售價普遍

上漲兩成，未知對銷售有否造成影響。海信家電（００９２１）昨日以１３﹒３２元，微升０﹒

１５％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

