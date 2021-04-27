《傳聞》華融（０２７９９）８月前有望發業績

《傳聞》中國華融（０２７９９）財務狀況令市場憂慮，早前更傳出華融可能破產，拖累債

價一度急挫。市場消息指，華融最早將於５月發布２０２０年年度報告，且最晚不能遲於８月底

的中期業績披露時間。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

