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即市新聞

27/04/2021 11:58

《魚缸博客》藥明大股東折讓配股造就入場機會，現價分注買仍可

　　《魚缸博客》藥明生物（０２２６９）大股東今年第二次配股抽水，呢次套現１１５﹒６億
，對上次就套現１３２億，兩次合共約２４８億，大股東Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
ｓ真係ＦＡＴ　ＦＡＴ，不過同時都反映藥明係有實力嘅股份，連續兩次抽水之後股價都企穩紅
底。
　　博客認為，連續兩次抽水都係折讓配股，但反而為散戶製造買入機會，因為大股東眼見呢一
季股價升到一成有多，套現亦無可口非；亦相信兩次抽水已經係今年ＱＵＯＴＡ用盡，今年內再
抽機會不大，否則會造成信心危機。
　　醫藥股呢一兩年都會持續落鑊，一來係內地醫藥改革，二來係好一部分醫藥股期下藥品都進
入臨床二、三期，預備開始收割盈利；三來就係全球新冠疫情沒完沒了，不論係藥品定係疫苗都
需求龐大，目前新冠肺炎都已經成為「風土病」，要完全滅絕都已經無可能，呢一點亦成為藥廠
獲利機會。
　　行業宏觀地睇，原本歐美醫藥行業係領頭羊，不過藥價單價昂貴，特別係癌症藥，所以要輸
出去落後地區都無咩可能，就算亞洲地區都唔係特別受落；而神州醫藥行業近１０年透過併購外
國公司，令研發技術增長之餘，同時研發成本降低，加上人民幣因素，令非洲、南美都開始採購
神州藥品，開出一片藍海。
　　神州勞動成本及生產成本低，可能可以係呢次新冠肺炎爭取唔少機會表現，所以神州藥業可
被長期睇好。高盛月初發表研究報告，雖然預期藥明未來收入未必再有顯著增長，但相信２０２
１至２４年毛利提升至４４﹒４巴仙至４５﹒５巴仙，所以目標價由７６蚊升至１４２蚊，維持
「買入」評級。
　　博客認為，藥明係中線增長股份，現價追入去到年尾都應該有斬獲，相信去到１５０蚊都唔
出奇，不過依家可以考慮分注買入降低成本，只要唔穿１００蚊都可考慮繼續持有，第一關先睇
１２０蚊，到時可食一半再留一半到年尾。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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