《傳聞》線下消費回暖，聯邦製藥（３９３３）力攻糖尿病藥

《傳聞》市場消息稱，內地防控疫情取得成效，線下消費回暖，滬京等大型商場與百貨公司

人流增加，預期帶動銷售回升。新世界百貨（００８２５）昨日（２７日）勁升２２％，以

１﹒４７元收市，短期升幅過大，不宜高追。

而聯邦製藥（３９３３）股價走強，昨日企穩於６﹒５５元。除了因為印度受困疫情而影響

原料藥供應、令聯邦製藥市佔率上升之外，據悉聯邦製製藥力攻糖尿病，將有產品推出，可在現

水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

