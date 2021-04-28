《傳聞》市場消息稱，內地防控疫情取得成效，線下消費回暖，滬京等大型商場與百貨公司
人流增加，預期帶動銷售回升。新世界百貨（００８２５）昨日（２７日）勁升２２％，以
１﹒４７元收市，短期升幅過大，不宜高追。
而聯邦製藥（３９３３）股價走強，昨日企穩於６﹒５５元。除了因為印度受困疫情而影響
原料藥供應、令聯邦製藥市佔率上升之外，據悉聯邦製製藥力攻糖尿病，將有產品推出，可在現
水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/04/2021 09:01
《傳聞》線下消費回暖，聯邦製藥（３９３３）力攻糖尿病藥
《傳聞》市場消息稱，內地防控疫情取得成效，線下消費回暖，滬京等大型商場與百貨公司
人流增加，預期帶動銷售回升。新世界百貨（００８２５）昨日（２７日）勁升２２％，以
１﹒４７元收市，短期升幅過大，不宜高追。
而聯邦製藥（３９３３）股價走強，昨日企穩於６﹒５５元。除了因為印度受困疫情而影響
原料藥供應、令聯邦製藥市佔率上升之外，據悉聯邦製製藥力攻糖尿病，將有產品推出，可在現
水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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