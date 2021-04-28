《傳聞》傳加力推動半導體產業，基金減持重卡概念股

《傳聞》為推動科技自立，據悉內地繼續出台推動半導體產業發展的利好政策，支持芯片研

發與製造。中芯國際（００９８１）股價回落至２５元以下有留意價值，昨日（２７日）以

２５﹒１５元收市，下跌０﹒９８％。

另外，近期重卡概念股持續走勢，包括中國重汽等股份拾級而下，傳聞基金減持重卡概念股

，憂慮經過過去一年快速增長之後，下半年增長呈現放慢。中國重汽（０３８０８）昨日以２０

﹒５５元收市，下跌１﹒６７％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

