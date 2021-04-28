《傳聞》市場消息指，小紅書計劃在年中前後於美國上市，計劃集資約５億至１０億美元，
高盛及摩根士丹利負責該上市項目。
消息指，公司已秘密提交美國上市申請。小紅書的前期投資者包括阿里巴巴（０９９８８）
和騰訊（００７００），鄭志剛亦有份參與小紅書的Ｄ輪融資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/04/2021 09:01
《傳聞》小紅書擬年中前後赴美國上市
《傳聞》市場消息指，小紅書計劃在年中前後於美國上市，計劃集資約５億至１０億美元，
高盛及摩根士丹利負責該上市項目。
消息指，公司已秘密提交美國上市申請。小紅書的前期投資者包括阿里巴巴（０９９８８）
和騰訊（００７００），鄭志剛亦有份參與小紅書的Ｄ輪融資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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