《傳聞》小紅書擬年中前後赴美國上市

《傳聞》市場消息指，小紅書計劃在年中前後於美國上市，計劃集資約５億至１０億美元，

高盛及摩根士丹利負責該上市項目。

消息指，公司已秘密提交美國上市申請。小紅書的前期投資者包括阿里巴巴（０９９８８）

和騰訊（００７００），鄭志剛亦有份參與小紅書的Ｄ輪融資。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

