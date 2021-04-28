《傳聞》新希望服務本周四尋求上市聆訊，集資最多近１６億元

《傳聞》新希望服務（Ｎｅｗ Ｈｏｐｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）於年初遞

交上市申請。市場消息指，新希望服務於本周四（２９日）尋求上市聆訊，計劃集資約１億至２

億美元（約７﹒７５億至１５﹒５億港元）。獨家保薦人為農銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

