  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2021 09:23

《傳聞》據報中央正調查為何螞蟻去年能快速獲批上市

　　《傳聞》據《華爾街日報》引述消息報道，北京當局正調查，去年螞蟻迅速獲批准上市的原
因，調查對象包括主權基金中國投資有限責任公司（ＣＩＣ），以及中國人壽（０２６２８）（
滬：６０１６２８）等大型保險企業、地方官員等。惟消息人士指出，暫不知上述人士是否需要
為螞蟻事件負責。
　　另外，報道引消息稱，在螞蟻完成重組之前，馬雲不可以離開中國。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗　堂食可延長至凌晨2時
中國故事27/04/2021
《神州經脈》首季工業企業利潤增逾倍　中德磋商明舉行　滬指微升
板塊分析27/04/2021
鯨吞澳洲物流資產　ESR擴闊亞太版圖
剖析天下27/04/2021
中國復甦高位已見　後續勢頭需看消費
財經熱話27/04/2021
【反壟斷】美團監管風波漸消化　溫鋼城料年內上望350元
FOCUS27/04/2021
【FOCUS】特斯拉「炒幣」整靚盤數? 以價帶量策略添未來競爭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金