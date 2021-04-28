《傳聞》據報中央正調查為何螞蟻去年能快速獲批上市

《傳聞》據《華爾街日報》引述消息報道，北京當局正調查，去年螞蟻迅速獲批准上市的原

因，調查對象包括主權基金中國投資有限責任公司（ＣＩＣ），以及中國人壽（０２６２８）（

滬：６０１６２８）等大型保險企業、地方官員等。惟消息人士指出，暫不知上述人士是否需要

為螞蟻事件負責。

另外，報道引消息稱，在螞蟻完成重組之前，馬雲不可以離開中國。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

