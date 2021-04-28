《傳聞》東方海外ＰＳＤ　Ｉｎｖｅｓｔｃｏ折讓１１﹒５％減持

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，東方海外（００３１６）股東ＰＳＤ Ｉｎｖｅｓｔ

ｃｏ Ｉｎｃ﹒以每股１２０元的價格配售７００萬股。較上一收盤價折價１１﹒５％，套現

８﹒４億元。

東方海外今早錄一手７００萬股交叉盤，每股１２０元，相信是上述股東減持交易上板。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

