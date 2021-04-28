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即市新聞

28/04/2021 11:58

《魚缸博客》黃金周賭收惹憧憬，金沙中國可追落後

　　《魚缸博客》臨近五一黃金周，各類旅遊股?影業股同內需股炒咗一輪，濠賭股反而齊齊回
吐。博客認為現時市況波動，藍籌又相繼配股，資金會繼續炒黃金周概念，當中金沙中國（０１
９２８）就係唔錯選擇。
　　濠賭股近日無法向上突破，皆因多間大行唱淡佢首季賭收，瑞信指賭股博彩收入仍遜預期，
里昂亦指今年１至２月份馬交旅客量未見太大增幅，首季馬交博彩收入僅按季升８巴仙。另外銀
娛（０００２７）近日又推出監場經理及監場主任自願離職計劃，孖屐自然對濠賭股失去信心。
然而神州老百姓紛紛準備報復式出遊，公安部交通管理局甚至發出交通安全預警，指機票、門票
及酒店等預訂量已經超過２０１９年同期，全國客流量將達２﹒５億人次！馬交被列為「安全出
境遊目的地」，相信有望分一杯羹，５月賭收看俏。
　　唔講黃金周，今個月賭收都有唔錯復甦。花旗透過行業渠道了解，馬交今個月頭２５日博彩
收入達７１億馬交元，更決定上調今個月賭收預測至８２﹒５億馬交元，２０１９年同期嘅３５
巴仙水平，加上香江同馬交正研究疫苗氣泡同行，賭業有望迎來真正復甦。
　　金沙首季淨虧損２﹒１３億美金，首季經調整ＥＢＩＴＤＡ錄得１億美金，較去年第四季大
升２倍，ＥＢＩＴＤＡ就錄得７５００萬美金，按季持平。而佢首季表現較弱主要由於中場市場
份額流失，但仍貴賓廳贏率仍高達４﹒６６巴仙，反映只要客源回升，佢業績表現亦會明顯反彈

　　睇返公仔圖，金沙由４月中旬開始橫行整固，今早再度回調，但響１０天線（約３７銀）有
一定支持，可於附近水平吸納，短期睇匯豐研究新目標價４２﹒５銀，穿３３銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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