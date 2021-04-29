《傳聞》市場消息稱，印度疫情影響供應鏈，內地紡織成衣製造企業接獲來自印度的訂單。
申洲國際（０２３１３）股價持續呈強，昨日（２８日）以１７４﹒４元收市，上升２﹒４７％
，短期阻力位為１８０元。
而國際貿易強勁反彈，帶動集裝箱銷售保持增長勢頭，價格高位徘徊。中集集團（０２０３
９）股價回落到１３元附近可以低吸，昨日以１３﹒８元收市，下跌０﹒４元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/04/2021 09:01
《傳聞》印度紡織訂單流向內地，集裝箱銷售保持增長
《傳聞》市場消息稱，印度疫情影響供應鏈，內地紡織成衣製造企業接獲來自印度的訂單。
申洲國際（０２３１３）股價持續呈強，昨日（２８日）以１７４﹒４元收市，上升２﹒４７％
，短期阻力位為１８０元。
而國際貿易強勁反彈，帶動集裝箱銷售保持增長勢頭，價格高位徘徊。中集集團（０２０３
９）股價回落到１３元附近可以低吸，昨日以１３﹒８元收市，下跌０﹒４元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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