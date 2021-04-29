《傳聞》五一假期火熱，傳聞上海多間酒店房間爆滿。投資酒店與餐飲業務的錦江資本
（０２００６）將會受惠，昨日（２８日）以１﹒６４元收市，上升２﹒５％收市，短期有望上
試１﹒７５至１﹒８元。
另外，市場傳聞內地醞釀進一步開放生育政策，帶動嬰童用品股持續走高。好孩子國際（１
０８６）昨日以１﹒５８元收市，上升６﹒０４％，短期可能上試１﹒６５至１﹒７元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/04/2021 09:01
《傳聞》上海酒店爆滿，內地醞釀進一步開放生育
《傳聞》五一假期火熱，傳聞上海多間酒店房間爆滿。投資酒店與餐飲業務的錦江資本
（０２００６）將會受惠，昨日（２８日）以１﹒６４元收市，上升２﹒５％收市，短期有望上
試１﹒７５至１﹒８元。
另外，市場傳聞內地醞釀進一步開放生育政策，帶動嬰童用品股持續走高。好孩子國際（１
０８６）昨日以１﹒５８元收市，上升６﹒０４％，短期可能上試１﹒６５至１﹒７元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話28/04/2021
【匯控績後】匯控季績遠勝預期 大行指信貸質素有驚喜 高盛看57元
|中國故事28/04/2021
《神州經脈》外電料中國人口跌破14億 滬指收升茅台績後走弱
|FOCUS28/04/2021
【FOCUS】美國人口增速歷史次低 東西同演沿海遷內陸潮?
|市場動向28/04/2021
中小企無懼疫情衝擊 小商務貸款助充裕現金流
|開市Good Morning28/04/2021
曾永堅：資源股首選紫金 約11元買入中線部署
|香港要聞27/04/2021
【疫苗氣泡】陳肇始：員工顧客已接種疫苗 堂食可延長至凌晨2時
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰