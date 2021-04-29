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即市新聞

29/04/2021 09:01

《傳聞》上海酒店爆滿，內地醞釀進一步開放生育

　　《傳聞》五一假期火熱，傳聞上海多間酒店房間爆滿。投資酒店與餐飲業務的錦江資本
（０２００６）將會受惠，昨日（２８日）以１﹒６４元收市，上升２﹒５％收市，短期有望上
試１﹒７５至１﹒８元。
　　另外，市場傳聞內地醞釀進一步開放生育政策，帶動嬰童用品股持續走高。好孩子國際（１
０８６）昨日以１﹒５８元收市，上升６﹒０４％，短期可能上試１﹒６５至１﹒７元阻力。　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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