《傳聞》阿里聚焦智能信息，提供高效產品

《傳聞》市場消息指，阿里巴巴（０９９８８）近日已成立智能信息事業群，包括ＵＣ瀏覽

器、夸克、書旗小說等旗下產品，主要聚焦信息服務方向的智能化創新。據了解，新成立的智能

信息事業群以原有創新業務事業群的基礎上發展而來。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

