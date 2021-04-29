《傳聞》市場消息指，阿里巴巴（０９９８８）近日已成立智能信息事業群，包括ＵＣ瀏覽
器、夸克、書旗小說等旗下產品，主要聚焦信息服務方向的智能化創新。據了解，新成立的智能
信息事業群以原有創新業務事業群的基礎上發展而來。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/04/2021 09:17
《傳聞》阿里聚焦智能信息，提供高效產品
《傳聞》市場消息指，阿里巴巴（０９９８８）近日已成立智能信息事業群，包括ＵＣ瀏覽
器、夸克、書旗小說等旗下產品，主要聚焦信息服務方向的智能化創新。據了解，新成立的智能
信息事業群以原有創新業務事業群的基礎上發展而來。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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