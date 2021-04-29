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即市新聞

29/04/2021 11:58

《魚缸博客》先施炒高有乜因由？原來偉祿想買佢個「牌」！

　　《魚缸博客》今有日一單唔太起眼又幾值得拎嚟講嘅新聞，就係內地保監局開綠燈，對於偉
祿集團（０１１９６）收購先施（００２４４）無異議，即係幾乎可以話呢單「大刁」幾乎可以
通過。
　　博客一直都覺得偉祿集團身份神秘，聽聞主席林曉輝係深圳市政協委員，究竟佢有幾犀利就
不得而知；不過好地地收購間百貨公司又有咩意思呢？喔，原來醉翁之意不在酒，其實係睇中先
施喺大陸個「保險牌」。
　　要喺大陸搞一個保險牌真係難過登天，先唔好講要幾多人事關係，從排隊到資本審查之類，
真係搞到頭都大埋；剛好原來先施原來係神州有保險牌，所謂「冷手執個熱煎堆」，買個保險牌
返黎有咩用，就請大家自行想像。
　　可以肯定嘅係，幾億買個保險牌返嚟唔會擺係度睇，點都會有啲搞作。博客認為，先施本身
喺內地個保險置業業務並唔活躍，截至去年２月底兩個年度收益，都係得幾萬蚊；而偉祿集團本
身又有金融相關業務，唔排除想做另類中港保險業務，詳細係點都真係估唔到，但先施現價都係
得個５毫子，點都唔止值呢個價。
　　所以博客覺得可以買小小擺係個倉到，就算係輸都係輸一萬幾千；但如果交易完成再發展個
保險業務，份分鐘隨時升價十倍，到時５毫變５蚊，都咪話唔和味！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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