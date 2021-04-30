《傳聞共賞》鋼鐵升勢加速，內地彩電銷售放慢

《傳聞共賞》 鋼鐵升勢加速，中煤能源（０１８９８）加快布局新能源

內地彩電銷售放慢，金蝶（００２６８）雲新客戶穩增



《昔日傳聞》 中投及中國國有石油公司洽談購入沙特阿美股權

阿里聚焦智能信息，提供高效產品

印度紡織訂單流向內地，集裝箱銷售保持增長

上海酒店爆滿，內地醞釀進一步開放生育

新希望服務尋求上市聆訊，集資最多近１６億元

小紅書擬年中前後赴美國上市

據報中央正調查為何螞蟻去年能快速獲批上市

線下消費回暖，聯邦製藥（３９３３）力攻糖尿病藥

傳加力推動半導體產業，基金減持重卡概念股

華融（０２７９９）８月前有望發業績

內地酒店預訂火爆，五一假期出現電影大戰

慶鈴（１１２２）發力氫燃料電池汽車，內地空調價格普漲

順豐控股分拆順豐房託在港上市，通過上市聆訊

中美關係緊張，但中概股赴美上市步伐未放慢

微醫集資規模約２０億至３０億美元

京東物流４月底或５月初尋求上市聆訊

內地奢侈品市場全面復甦，線上娛樂消費急升

內地加力氫能產業發展，濰柴（０２３３８）打造新增長點

芯片產業漲價未止，５Ｇ產品毛利升

內地拖拉機回復增長，飲料產品迎來加價之風

軟銀以阿里巴巴股份作抵押，擬增加保證金貸款

基金續減持電商股，亞洲保險市場穩增

乾散貨船運費高企，啤酒行業成本上漲

馬鋼（００３２３）鐵礦產品增長，玉米價升不利豬養殖業

內地５Ｇ客戶增長提速，中國中車（０１７６６）加力研發

美團（０３６９０）配股已獲足額認購

花旗集團擬內地建立新投資銀行及交易業務

五一假期機票預訂火熱，越秀地產（００１２３）銷售續增

內地彩電售價進一步上升，創維集團力拓智能家電

金山軟件新遊戲密集推出；紫金礦業加力併購整合

康師傅（３２２）力拓超高端麵市場；集裝箱價格續高企

東方電氣海外訂單增，中國鋁業拓鋁礦資源開發

微盟（０２０１３）加速國際化，內地輔助生殖市場穩增

濰柴動力（２３３８）拓氫能電池發動機號，兗煤銷售增

工業生產帶動用電量增，上海電氣風電訂單急升



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

