《傳聞》鋼鐵升勢加速，中煤能源（０１８９８）加快布局新能源

《傳聞》市場消息稱，印度為全球二大鋼鐵生產國，影響全球鋼鐵供應，進一步加劇鋼鐵價

格升勢，刺激鋼鐵股昨日（２９日）進一步上升。馬鞍山鋼鐵（００３２３）昨日高見３﹒７１

元，上升５﹒７％，３﹒９至４元阻力不輕。

而中煤能源（０１８９８）股價走勢拾級而上，昨日以４﹒２９元收市，上升２﹒８８％。

據聞中煤能源除了力攻煤業之外，正加快布局新能源產業，拓展新增長點，支持股價走強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

