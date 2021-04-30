《傳聞》市場消息稱，印度為全球二大鋼鐵生產國，影響全球鋼鐵供應，進一步加劇鋼鐵價
格升勢，刺激鋼鐵股昨日（２９日）進一步上升。馬鞍山鋼鐵（００３２３）昨日高見３﹒７１
元，上升５﹒７％，３﹒９至４元阻力不輕。
而中煤能源（０１８９８）股價走勢拾級而上，昨日以４﹒２９元收市，上升２﹒８８％。
據聞中煤能源除了力攻煤業之外，正加快布局新能源產業，拓展新增長點，支持股價走強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/04/2021 09:01
《傳聞》鋼鐵升勢加速，中煤能源（０１８９８）加快布局新能源
《傳聞》市場消息稱，印度為全球二大鋼鐵生產國，影響全球鋼鐵供應，進一步加劇鋼鐵價
格升勢，刺激鋼鐵股昨日（２９日）進一步上升。馬鞍山鋼鐵（００３２３）昨日高見３﹒７１
元，上升５﹒７％，３﹒９至４元阻力不輕。
而中煤能源（０１８９８）股價走勢拾級而上，昨日以４﹒２９元收市，上升２﹒８８％。
據聞中煤能源除了力攻煤業之外，正加快布局新能源產業，拓展新增長點，支持股價走強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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