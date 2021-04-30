《傳聞》內地彩電銷售放慢，金蝶（００２６８）雲新客戶穩增

《傳聞》由於面板等價格成本持續大升，彩電生產商被逼提價，普遍較去年漲價兩至三成，

令彩電銷售放慢，甚至出現下降。ＴＣＬ電子（０１０７０）股價走勢轉弱，昨日（２９日）以

５﹒８７元收市，逆市下跌２﹒８１％。

另外，金蝶（００２６８）全面轉型向雲服務業務，旗下面向大企業的金蝶雲蒼穹新客戶持

續增加，有望帶動今年收入翻一番。股價回落至２５元附近的金蝶國際有留意價值，昨日以２５

﹒５５元收市，下跌２﹒８５％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

