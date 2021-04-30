《魚缸博客》神州力谷生育內循環，蒙牛可買博反彈

《魚缸博客》神州人口問題令人關注，早前有英媒報道神州最新人口數字預計少於１４億，

係近６０年來首次下降，不過國家統計局噚日（２９日）就出嚟僻謠回應，話內地人口繼續保持

增長，具體人口普查結果就要等多陣先公布。雖然官方出到嚟澄清，但博客認為神州仍要解決人

口危機，推遲發布人口普查結果更反映問題迫在眉睫，短期內或推出鼓勵生育國策，依家入返少

少蒙牛（０２３１９）諗得過。

神州力谷內循環，維持人口自然係重中之重，今個月人行就放風全面開放同鼓勵生育，有分

析預計當局會喺「十四五」期間開放生３胎，中信証券亦預料生育鼓勵措施將會喺未來１０年不

斷加強，蒙牛作為具生育概念嘅內需股相當值博。

蒙牛上年因為疫情業績唔理想，純利按年減少１４巴仙至近３５億人仔，收入則減少近４巴

仙至約７６０億人仔。不過神州疫情已走出困境，消費需求逐步釋放，喺低基數下首季業績值得

憧憬。而且近日中新自貿協定再升級，蒙牛有望同紐西蘭乳企加強合作，不單止受惠內循環，連

外循環都可分一杯羹。

月中唔少生殖概念股都炒哂上去，反而蒙牛就由當時開始不斷隨市回調，至今回落近一成，

現時買都唔算貴，短期目標睇５０銀，年內有望上試招商證券首予目標價５５﹒７銀，跌穿３８

銀再止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

