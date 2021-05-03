  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2021 09:00

《傳聞共賞》５Ｇ帶動中移動收入趨升，內地金飾銷售回暖

《傳聞共賞》　　５Ｇ帶動中移動收入趨升；原材料價升汽車業毛利下調
　　　　　　　　內地金飾銷售回暖；內地涼茶市場回復增長

《昔日傳聞》　　鋼鐵升勢加速，中煤能源（０１８９８）加快布局新能源
　　　　　　　　內地彩電銷售放慢，金蝶（００２６８）雲新客戶穩增
　　　　　　　　中投及中國國有石油公司洽談購入沙特阿美股權
　　　　　　　　阿里聚焦智能信息，提供高效產品
　　　　　　　　印度紡織訂單流向內地，集裝箱銷售保持增長
　　　　　　　　上海酒店爆滿，內地醞釀進一步開放生育
　　　　　　　　新希望服務尋求上市聆訊，集資最多近１６億元
　　　　　　　　小紅書擬年中前後赴美國上市
　　　　　　　　據報中央正調查為何螞蟻去年能快速獲批上市
　　　　　　　　線下消費回暖，聯邦製藥（３９３３）力攻糖尿病藥
　　　　　　　　傳加力推動半導體產業，基金減持重卡概念股
　　　　　　　　華融（０２７９９）８月前有望發業績
　　　　　　　　內地酒店預訂火爆，五一假期出現電影大戰
　　　　　　　　慶鈴（１１２２）發力氫燃料電池汽車，內地空調價格普漲
　　　　　　　　順豐控股分拆順豐房託在港上市，通過上市聆訊
　　　　　　　　中美關係緊張，但中概股赴美上市步伐未放慢
　　　　　　　　微醫集資規模約２０億至３０億美元
　　　　　　　　京東物流４月底或５月初尋求上市聆訊　
　　　　　　　　內地奢侈品市場全面復甦，線上娛樂消費急升
　　　　　　　　內地加力氫能產業發展，濰柴（０２３３８）打造新增長點
　　　　　　　　芯片產業漲價未止，５Ｇ產品毛利升
　　　　　　　　內地拖拉機回復增長，飲料產品迎來加價之風
　　　　　　　　軟銀以阿里巴巴股份作抵押，擬增加保證金貸款
　　　　　　　　基金續減持電商股，亞洲保險市場穩增
　　　　　　　　乾散貨船運費高企，啤酒行業成本上漲
　　　　　　　　馬鋼（００３２３）鐵礦產品增長，玉米價升不利豬養殖業
　　　　　　　　內地５Ｇ客戶增長提速，中國中車（０１７６６）加力研發
　　　　　　　　美團（０３６９０）配股已獲足額認購
　　　　　　　　花旗集團擬內地建立新投資銀行及交易業務
　　　　　　　　五一假期機票預訂火熱，越秀地產（００１２３）銷售續增
　　　　　　　　內地彩電售價進一步上升，創維集團力拓智能家電
　　　　　　　　金山軟件新遊戲密集推出；紫金礦業加力併購整合
　　　　　　　　康師傅（３２２）力拓超高端麵市場；集裝箱價格續高企
　　　　　　　　東方電氣海外訂單增，中國鋁業拓鋁礦資源開發

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞30/04/2021
【新冠肺炎】全港外傭5.9前強制檢測　續約須打疫苗
財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】港股四月走勢平穩　五窮月料難有突破
財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】五月部署收租消費股　京東集團可趁低吸納
中國故事30/04/2021
《神州經脈》官方PMI遜預期　網絡平台被約談　人幣升幅五月大
開市Good Morning30/04/2021
林嘉麒：石油股估值落後且存大折讓可留意
市場動向30/04/2021
企業專才闖入校園 與中學生破冰成師友
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金