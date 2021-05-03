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即市新聞

03/05/2021 09:04

《傳聞》５Ｇ帶動中移動收入趨升；原材料價升汽車業毛利下調

　　《傳聞》市場消息稱，５Ｇ用戶數目上升與商業應用擴大，帶動內地電訊商每客戶平均收入
（ＡＲＰＵ）止跌回升，對中移動（００９４１）等電訊商業績有正面影響，上周五（３０日）
以５２元收市，短期可企穩５０元以上。
　　另外，由於銅、鋁與鋼材等原材料價格上升，據悉全球汽車業毛利有下調壓力，即使汽車銷
售增加，對股價刺激作用有限。比亞迪（０１２１１）上周五跌收１６０﹒３元
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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