《傳聞》市場消息稱，５Ｇ用戶數目上升與商業應用擴大，帶動內地電訊商每客戶平均收入
（ＡＲＰＵ）止跌回升，對中移動（００９４１）等電訊商業績有正面影響，上周五（３０日）
以５２元收市，短期可企穩５０元以上。
另外，由於銅、鋁與鋼材等原材料價格上升，據悉全球汽車業毛利有下調壓力，即使汽車銷
售增加，對股價刺激作用有限。比亞迪（０１２１１）上周五跌收１６０﹒３元
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/05/2021 09:04
《傳聞》５Ｇ帶動中移動收入趨升；原材料價升汽車業毛利下調
《傳聞》市場消息稱，５Ｇ用戶數目上升與商業應用擴大，帶動內地電訊商每客戶平均收入
（ＡＲＰＵ）止跌回升，對中移動（００９４１）等電訊商業績有正面影響，上周五（３０日）
以５２元收市，短期可企穩５０元以上。
另外，由於銅、鋁與鋼材等原材料價格上升，據悉全球汽車業毛利有下調壓力，即使汽車銷
售增加，對股價刺激作用有限。比亞迪（０１２１１）上周五跌收１６０﹒３元
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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