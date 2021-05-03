《傳聞》內地金飾銷售回暖；內地涼茶市場回復增長

《傳聞》國際金價回調，推動內地金飾銷售持續回暖，據聞今年來金飾銷售額持續回升，預

期五一年假期銷情更旺，支持周大福（０１９２９）股在高位徘徊。上周五（３０日）股價只微

跌收１２﹒５４，抗跌力強。

白雲山（００８７４）上周五逆市升收２０﹒９５元。市場消息稱，今年內地涼茶市場回復

增長，其中王老吉涼茶增幅達三成，帶動白雲山股價進一步上試２２元至２３元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

