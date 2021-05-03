《傳聞》外電引述知情人士透露，復星集團（００６５６）和京東（０９６１８）旗下一間
子公司、平安保險（０２３１８）（滬：６０１３１８）、吉祥航空和中國國航（００７５３）
（滬：６０１１１１）正在考慮投資海航集團重整後的境內資產。估計若最終達成交易，規模都
將達到數十億美元。
知情人士稱，正在考慮投資的公司可能會組團參與投資。相關事宜仍在探討，潛在投資者未
來是否會推進交易仍存在不確定性。上述公司未有評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/05/2021 09:22
《傳聞》復星、京東、平保、國航擬組團購海航重整後中國境內資產
《傳聞》外電引述知情人士透露，復星集團（００６５６）和京東（０９６１８）旗下一間
子公司、平安保險（０２３１８）（滬：６０１３１８）、吉祥航空和中國國航（００７５３）
（滬：６０１１１１）正在考慮投資海航集團重整後的境內資產。估計若最終達成交易，規模都
將達到數十億美元。
知情人士稱，正在考慮投資的公司可能會組團參與投資。相關事宜仍在探討，潛在投資者未
來是否會推進交易仍存在不確定性。上述公司未有評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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