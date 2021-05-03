《傳聞》復星、京東、平保、國航擬組團購海航重整後中國境內資產

《傳聞》外電引述知情人士透露，復星集團（００６５６）和京東（０９６１８）旗下一間

子公司、平安保險（０２３１８）（滬：６０１３１８）、吉祥航空和中國國航（００７５３）

（滬：６０１１１１）正在考慮投資海航集團重整後的境內資產。估計若最終達成交易，規模都

將達到數十億美元。

知情人士稱，正在考慮投資的公司可能會組團參與投資。相關事宜仍在探討，潛在投資者未

來是否會推進交易仍存在不確定性。上述公司未有評論。



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