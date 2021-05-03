《傳聞》傳證監憂ＳＰＡＣ引入香港，或難成事

《傳聞》ＳＰＡＣ（特殊目標收購公司）風靡全球，市傳港交所（００３８８）最快６月底

前諮詢市場。由於擔憂ＳＰＡＣ泡沫爆破，美證交會近日收緊對其監管，市場消息指，香港證監

會亦對此抱有疑慮，業界多數亦估ＳＰＡＣ最終落地機會低，不過仍有少數中資券商在積極籌備

中。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

