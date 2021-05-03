《傳聞》由京東集團分拆的京東物流通過上市聆訊，市傳最快本月招股上市，已開展上市預
路演直至本月１２日。預期上市集資３０億至４０億美元（２３３億元至３１０﹒７億港元）。
根據京東物流初步招股文件顯示，去年收入７３３﹒７億元人民幣，按年升４７﹒２％；期
內蝕逾４０億元人民幣，前年蝕超過２２億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/05/2021 11:08
《傳聞》京東物流在港上市預路演，集資３０億至４０億美元
《傳聞》由京東集團分拆的京東物流通過上市聆訊，市傳最快本月招股上市，已開展上市預
路演直至本月１２日。預期上市集資３０億至４０億美元（２３３億元至３１０﹒７億港元）。
根據京東物流初步招股文件顯示，去年收入７３３﹒７億元人民幣，按年升４７﹒２％；期
內蝕逾４０億元人民幣，前年蝕超過２２億元人民幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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