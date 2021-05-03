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即市新聞

03/05/2021 11:25

《傳聞》新希望服務開展預路演，在港上市集資１１﹒７億元

　　《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，新希望服務通過在港上市聆訊，已開展上市
前預路演，集資１﹒５億美元（約１１﹒７億港元），獨家保薦人為農銀國際。
　　新希望服務為內地物業管理服務及非業主增值服務商，為成都、昆明、上海、溫州和南寧這
五個城市的１２個商務物業提供商業運營服務。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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