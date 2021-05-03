《傳聞》內地共享充電寶服務提供商－－杭州小電科技計劃在港上市，據《ＩＦＲ》引述市
場消息人士指出，集團計劃上市集資２億至３億美元（約１５﹒５億至２３﹒３億港元）。聯席
保薦人中金及瑞銀。
據杭州小電科技上載初步招股文件，集團截至２０２０年１２月３１日，共享充電寶服務擁
有超過７１萬個點位，已投放近６００萬個充電寶。
騰訊（００７００）附屬公司林芝利新信息技術公司目前持有杭州小電科技９﹒７７％股權
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/05/2021 15:03
《傳聞》騰訊持股杭州小電科技赴港上市，集資最多２３﹒３億元
《傳聞》內地共享充電寶服務提供商－－杭州小電科技計劃在港上市，據《ＩＦＲ》引述市
場消息人士指出，集團計劃上市集資２億至３億美元（約１５﹒５億至２３﹒３億港元）。聯席
保薦人中金及瑞銀。
據杭州小電科技上載初步招股文件，集團截至２０２０年１２月３１日，共享充電寶服務擁
有超過７１萬個點位，已投放近６００萬個充電寶。
騰訊（００７００）附屬公司林芝利新信息技術公司目前持有杭州小電科技９﹒７７％股權
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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