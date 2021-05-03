《魚缸博客》永勝醫療食正疫情需求且貨源漸乾，十天線吼入！

《魚缸博客》醫療股呢排好強勢，所以鍾意短炒嘅大家要繼續跟住資金流炒，博客今次就推

薦永勝醫療（０１６１２）畀大家。

首先，公司主要製造呼吸產品，依家全球疫情個案反彈，可以憧憬公司銷量繼續增加，幫助

到更多有需要嘅人。以印度為例，每日新增個案都係數十萬咁加上去，博客甚至認為呢個數字只

係保守估計，所以未來需求一定非常大，呼吸機需求自然增加。

永勝醫療講咗首季總收入達１﹒８１億銀，按年增加４０﹒３巴仙，當中呼吸產品按年升３

０﹒８巴仙至９４７８萬銀，成像一次性產品按年升６１﹒９巴仙至５３９７萬銀。公司話，呼

吸產品分部嘅增長反映了用於治療２０１９冠狀病毒病及其他呼吸系統疾病嘅呼吸類器械和耗材

嘅需求增加。

再從其去年業績可見，美國、中國、印度及沙特阿拉伯分佔其總收入４６﹒６巴仙、１７﹒

５巴仙、６﹒２巴仙及５﹒１巴仙，可見公司產品在外地亦受青睞，質素有保證。

短炒嘅話當然要再望下ＣＣＡＳＳ。公司Ｔｏｐ３及Ｔｏｐ５券商集中度近期逐漸上升，加

上見摩通、德銀等大行持股量開始增加，加上近期成交上升，估計仲有炒作空間！

再望下公仔圖，股價再次觸及阻力位為２﹒３銀。安全起見，建議大家等他調整返去十天線

（約１﹒９８銀）吸納，目標價３銀，收穿１﹒８銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

