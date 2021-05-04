《傳聞》基金趁低吸金礦股，清潔能源消費比重續升

《傳聞》全球經濟復甦，逐步推高物價，就連股神巴菲特也看升通脹，據悉基金大戶趁低收

集金礦股，山東黃金（０１７８７）昨日（３日）逆市微升４仙，以１４﹒３元收市，可在１４

至１４﹒２元收集。

另外，為達到２０３０碳達峰目標，據悉內地風力光伏發電等清潔能源消費比重持續上升

，未來數年進一步接近三成，令光伏玻璃保持一定需求。信義光能（００９６８）跌至１３元以

下，有投機性買入價值，昨日以１２﹒９２元收市，微跌８仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

