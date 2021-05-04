《傳聞》全球經濟復甦，逐步推高物價，就連股神巴菲特也看升通脹，據悉基金大戶趁低收
集金礦股，山東黃金（０１７８７）昨日（３日）逆市微升４仙，以１４﹒３元收市，可在１４
至１４﹒２元收集。
另外，為達到２０３０碳達峰目標，據悉內地風力光伏發電等清潔能源消費比重持續上升
，未來數年進一步接近三成，令光伏玻璃保持一定需求。信義光能（００９６８）跌至１３元以
下，有投機性買入價值，昨日以１２﹒９２元收市，微跌８仙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/05/2021 09:01
《傳聞》基金趁低吸金礦股，清潔能源消費比重續升
《傳聞》全球經濟復甦，逐步推高物價，就連股神巴菲特也看升通脹，據悉基金大戶趁低收
集金礦股，山東黃金（０１７８７）昨日（３日）逆市微升４仙，以１４﹒３元收市，可在１４
至１４﹒２元收集。
另外，為達到２０３０碳達峰目標，據悉內地風力光伏發電等清潔能源消費比重持續上升
，未來數年進一步接近三成，令光伏玻璃保持一定需求。信義光能（００９６８）跌至１３元以
下，有投機性買入價值，昨日以１２﹒９２元收市，微跌８仙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線 成交不足千億元
|財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元 目標下半年初推南向債券通及理財通
|FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎 未來三大風向環環相扣
|中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城 肩負發展新產業重任
|中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業 證券業或合併成新巨頭
|開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰