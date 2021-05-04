《傳聞》全球缺芯之下，據聞中芯國際（００９８１）加緊發力擴大２８納米芯片產能，針
對國內與海外汽車產業缺芯問題，藉此擴大全球市場佔有率，中芯國際昨日（３日）２４﹒７５
元收市，下跌１﹒１％，現水平有承接力。
而海爾智家（０６６９０）昨日大成交之下急挫６％，以３１﹒５元收市，成交近３億元，
沽壓不輕。據悉原材料與芯片價格上揚，導致空調、冰箱等家電成本增加，如未能轉嫁至消費者
，家電股毛利將會受壓。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/05/2021 09:01
《傳聞》中芯（００９８１）繼續擴產，家電生產成本上漲
《傳聞》全球缺芯之下，據聞中芯國際（００９８１）加緊發力擴大２８納米芯片產能，針
對國內與海外汽車產業缺芯問題，藉此擴大全球市場佔有率，中芯國際昨日（３日）２４﹒７５
元收市，下跌１﹒１％，現水平有承接力。
而海爾智家（０６６９０）昨日大成交之下急挫６％，以３１﹒５元收市，成交近３億元，
沽壓不輕。據悉原材料與芯片價格上揚，導致空調、冰箱等家電成本增加，如未能轉嫁至消費者
，家電股毛利將會受壓。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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