《傳聞》順豐房託明日起招股，最多籌３﹒４億美元

《傳聞》據外電引述消息報道，由順豐控股（深：００２３５２）分拆的順豐房託在港上市

將於明日（５日）起招股，集資最多３﹒４億美元。星展為獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席

全球協調人

報道指，順豐房託預期今年預測年化每基金單位分派收益率為５﹒３％至５﹒９％，是次招

股將引入兩名基石投資者。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

