《傳聞》據外電引述消息報道，由順豐控股（深：００２３５２）分拆的順豐房託在港上市
將於明日（５日）起招股，集資最多３﹒４億美元。星展為獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席
全球協調人
報道指，順豐房託預期今年預測年化每基金單位分派收益率為５﹒３％至５﹒９％，是次招
股將引入兩名基石投資者。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/05/2021 13:39
《傳聞》順豐房託明日起招股，最多籌３﹒４億美元
《傳聞》據外電引述消息報道，由順豐控股（深：００２３５２）分拆的順豐房託在港上市
將於明日（５日）起招股，集資最多３﹒４億美元。星展為獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席
全球協調人
報道指，順豐房託預期今年預測年化每基金單位分派收益率為５﹒３％至５﹒９％，是次招
股將引入兩名基石投資者。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話04/05/2021
【金股齊鳴】溫鋼城：市場憂通脹資金轉泊金市 招金上望8元
|FOCUS04/05/2021
【FOCUS】通脹?通脹……通脹! QE軟肋漸顯
|香港要聞04/05/2021
【外傭檢測】林鄭：強檢不涉歧視 外傭續約打針未定案須諮詢領事館
|開市Good Morning04/05/2021
熊麗萍：比亞迪趁反彈至約165元減持
|中國故事04/05/2021
【數字人幣】購物出糧還貸，數字人幣漸融入民生，各地頻頻測試
|財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線 成交不足千億元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰