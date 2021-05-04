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即市新聞

04/05/2021 13:39

《傳聞》順豐房託明日起招股，最多籌３﹒４億美元

　　《傳聞》據外電引述消息報道，由順豐控股（深：００２３５２）分拆的順豐房託在港上市
將於明日（５日）起招股，集資最多３﹒４億美元。星展為獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席
全球協調人
　　報道指，順豐房託預期今年預測年化每基金單位分派收益率為５﹒３％至５﹒９％，是次招
股將引入兩名基石投資者。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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