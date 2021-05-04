《魚缸博客》平保接盤方正機大於危，宜趁低吸納

《魚缸博客》平保（０２３１８）日前公布參與重整方正集團，旗下平安人壽將以３７０﹒

５億至５０７﹒５億人仔，收購新方正集團５１﹒１巴仙至７０巴仙股權，收購資產包括醫療保

健、金融、信息技術等業務。但呢兩日平保股價繼續向下探，睇嚟孖屐對呢單Ｄｅａｌ都睇得幾

淡，博客反而認為係買入時機。

平保出資接盤都唔係第一次，幾年前投資華夏幸福（滬：６００３４０），點知對方業績對

賭失敗仲出現債務違約，５４０億人仔投資額可能血本無歸，可能亦對一眾缸友構成陰影，令孖

屐對平保投資方正反應平平。

然而，博客認為今次接盤嘅投資回報同協同效應方面都非常樂觀。

首先，平保有望可因是次收購得到優質資產。野村認為投資方正最有價值嘅係醫療保健資產

，包括北大醫療產業園同製藥公司北大醫藥（深：０００７８８）等。平安集團總經理謝永林之

前就講過，北大醫學部研究實力強，同平保主業，以及大醫療健康戰略有理想嘅協同效應。滙控

更指著平保健康策略趨向資本密集型，遲下再投資其他醫療資產都唔出奇，可見成功重整方正有

助平保加快改革。

另外，更快見效且更吸引嘅回報就係方正證券（滬：６０１９０１）。憧憬方正證券同平保

旗下平安證券合併，就會馬上躋身神州十大劵商，兩間券商總資產規模合計超過２４５０億人仔

！

最後睇返平保首季業績。集團首季純利２７２﹒２３億人仔，按年升４﹒４５巴仙；壽險及

健康險業務新業務價值１８９﹒８億人仔，按年增長１５﹒４巴仙。高盛認為首季新業務價值增

長符合預期，全年增長有信心達到１３巴仙，目標價睇１１７銀。

平保日前跌破十天線（約８６﹒５蚊）就繼續弱勢，但現價８１銀水平已為逾半年低位，累

積調整已深，等孖屐消化完方正重整屬危屬機，股價有望重拾升勢。短炒目標睇百天線（約９２

銀），等方案正式出台有望重返紅籌之位。一旦跌穿舊年５月低位７３銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

