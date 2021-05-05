《傳聞》近期海底撈（０６８６２）在５０元附近好淡爭持，據悉海底撈續快速擴展分店，
首季增加約１５０間新店，力保市場佔有率，昨日（４日）以５１﹒１元收市，上升１﹒１元。
另外，內地生豬養殖成本持續上升，其中今年玉米價格上升逾四成，而生豬批發價則連跌三
周。若情況持續，將對生豬養殖業進一步打擊。中糧家佳康（００５０６）昨日以３﹒９７元收
市，微升５仙，技術走勢平平。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/05/2021 09:01
《傳聞》海底撈（０６８６２）續快速擴展新店，生豬養殖成本續增
《傳聞》近期海底撈（０６８６２）在５０元附近好淡爭持，據悉海底撈續快速擴展分店，
首季增加約１５０間新店，力保市場佔有率，昨日（４日）以５１﹒１元收市，上升１﹒１元。
另外，內地生豬養殖成本持續上升，其中今年玉米價格上升逾四成，而生豬批發價則連跌三
周。若情況持續，將對生豬養殖業進一步打擊。中糧家佳康（００５０６）昨日以３﹒９７元收
市，微升５仙，技術走勢平平。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話04/05/2021
三桶油及消費股造好 港股升199報28557百天線見阻力
|剖析天下04/05/2021
單日確診逾37萬人 印度新冠疫情緣何反撲？
|剖析天下04/05/2021
投資及出口帶動 南韓經濟返疫情前水平
|財經熱話04/05/2021
《Online有話兒》蓋茨離婚分身家惹關注，中外名人離婚財產又點分？
|財經熱話04/05/2021
【金股齊鳴】溫鋼城：市場憂通脹資金轉泊金市 招金上望8元
|FOCUS04/05/2021
【FOCUS】通脹?通脹……通脹! QE軟肋漸顯
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰