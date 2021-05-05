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即市新聞

05/05/2021 09:01

《傳聞》海底撈（０６８６２）續快速擴展新店，生豬養殖成本續增

　　《傳聞》近期海底撈（０６８６２）在５０元附近好淡爭持，據悉海底撈續快速擴展分店，
首季增加約１５０間新店，力保市場佔有率，昨日（４日）以５１﹒１元收市，上升１﹒１元。
　　另外，內地生豬養殖成本持續上升，其中今年玉米價格上升逾四成，而生豬批發價則連跌三
周。若情況持續，將對生豬養殖業進一步打擊。中糧家佳康（００５０６）昨日以３﹒９７元收
市，微升５仙，技術走勢平平。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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